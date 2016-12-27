Партнеры Мы в соцсетях

Главная Сводка событий Новороссии за 27 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 21:20

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: В район населенного пункта Песчаное украинское командование перебросило до 70 националистов из состава добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", а в район населенного пункта Станица Луганская до 50 человек. Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Киевские силовики за прошедшие сутки 20 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Под обстрелами оказались сёла Калиновка, Логвиново, Желобок, Новокиевка, Фрунзе, а также был обстрелян район памятника князю Игорю с направления Станицы Луганской. Огонь велся из минометов, АГС, СПГ, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Разведка ДНР выявила у линии фронта в Донбассе РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и «Гвоздика». Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин. В посёлке Новолуганское под Дебальцево находятся четыре буксируемые гаубицы Д-30 и три танка. В поселке Горняк зафиксированы шесть РСЗО «Град». Огневые позиции трех самоходных гаубиц «Гвоздика» и трех 120-мм минометов выявлены в поселке Луганское. Кроме этого, в селе Нелеповка обнаружены четыре гаубицы Д-30. В Дзержинске отмечено прибытие шести единиц РСЗО «Град».

Украинские силовики за прошедшие сутки свыше ста раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Применялись миномёты, БМП, гранатомёты и стрелковое оружие. ВСУ открывали огонь по Горловке, посёлкам Зайцево, Широкая Балка, городу Ясиноватая, по сёлам Крутая Балка, Красный партизан, Васильевка и Жабичево, южным селам Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Саханка, а также по столичному поселку Трудовские. Один военнослужащий ДНР погиб. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее