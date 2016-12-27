Радикалы из «Правого сектора» убрали цветы жителей Одессы, принесенные к Генеральному консульству России

Вчера во многих городах Украины, где есть консульства РФ, люди несли цветы к этим зданиям в знак скорби о погибших в авиакатастрофе 25 декабря. Так было и в Одессе. Но букеты свежих цветов пролежали недолго.

Сегодня к зданию Генконсульства РФ в Одессе явились молодчики из «Правого сектора» и демонстративно цветы убрали. Об этом радостно сообщил «правосек» некто Сергей Стерненко. Он же выставил фотографию в Фейсбук.

Теперь националисты Одессы готовятся к очередному факельному шествию, которое хотят провести 1 января, в день рождения идола украинских националистов — Степана Бандеры.

Напомним: в самолете Ту-154, который летел в Сирию и рано утром 25 декабря потерпел крушение над морем возле Сочи, находились 92 пассажира. Все они погибли. Среди них были артисты Краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты, а также врач Елизавета Глинка, более известная на Донбассе, как Доктор Лиза — она с самого начала «АТО» вывозила больных и раненых детей из зоны военных действий на лечение в Москву.