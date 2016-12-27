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Главная Власти ДНР передали в одностороннем порядке двух пленных женщин - военнослужащих ВСУ опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 21:28

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Власти ДНР сегодня утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин в качестве жеста доброй воли. Процедура прошла между Донецком и Макеевкой. Со стороны ДНР присутствовали представители МГБ. Они передали Рубану Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. В кратком комментарии журналистам Рубан отметил, что сегодняшняя передача «будет способствовать ускорению процесса обмена пленными в Донбассе».

Ранее Глава ДНР Александр Захарченко и Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявили о готовности «передать без каких-либо условий представителю народа Украины Надежде Савченко» (депутат Верховной рады) Преснякову и Сворак. На такой шаг лидеры Республик пошли в надежде активизировать процесс освобождения из плена жителей Донбасса, находящихся в плену на Украине. Главы ДНР и ЛНР отметили, что Киев в настоящее время беспомощен и недееспособен выполнить свои обязательства по «Минску-2» в части обмена пленными. В этой связи Донецк и Луганск активизируют взаимодействие «с представителями здоровой части украинского народа». :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее