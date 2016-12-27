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Украинские оккупанты обстреляли село даже несмотря на то, что там находились представители ОБСЕ

опубликовано vinodelov в Втр, 27/12/2016 - 21:53 Новость: тема тэги гео
обстрел

Во вторник, 27 декабря, днем, украинские оккупанты обстреляли из минометов два села на юге и одно — в Ясиноватском районе ДНР. Об этом сообщает источник в силовых ведомствах Республики. Дословно: «Около 15:00 украинские силовики открыли огонь из минометов калибра 120 мм по селу Красный Партизан Ясиноватского района. Примерно в это же время под огонь украинских минометов калибра 82 и 120 мм попали села Сергеевка и Октябрь Новоазовского района. В селе Октябрь в момент обстрела находились представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

Напомним: участники Контактной группы на последних в этом году переговорах в Минске, 21 декабря, договорились об очередном «режиме тишины» на Донбассе, который наступил в полночь 24 декабря. Однако долгожданная тишина так и не пришла, хотя количество обстрелов со стороны ВСУ заметно уменьшилась.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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