Украинские оккупанты обстреляли село даже несмотря на то, что там находились представители ОБСЕ

Во вторник, 27 декабря, днем, украинские оккупанты обстреляли из минометов два села на юге и одно — в Ясиноватском районе ДНР. Об этом сообщает источник в силовых ведомствах Республики. Дословно: «Около 15:00 украинские силовики открыли огонь из минометов калибра 120 мм по селу Красный Партизан Ясиноватского района. Примерно в это же время под огонь украинских минометов калибра 82 и 120 мм попали села Сергеевка и Октябрь Новоазовского района. В селе Октябрь в момент обстрела находились представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

Напомним: участники Контактной группы на последних в этом году переговорах в Минске, 21 декабря, договорились об очередном «режиме тишины» на Донбассе, который наступил в полночь 24 декабря. Однако долгожданная тишина так и не пришла, хотя количество обстрелов со стороны ВСУ заметно уменьшилась.