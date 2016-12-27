Перегруппировка под Дебальцево

На участке фронта, проходящем под Дебальцево, в течение последних двух суток установилось относительное затишье. Но разные признаки указывают на то, что украинские вояки в ближайшее время могут повторить вылазки в сторону позиций армии ДНР.

Известно, что одно из подразделений ВСУ, численностью до роты, принимавшее участие в боях под Дебальцево, временно отправлено в город Артемовск для передышки и пополнения. И в это же самое время в Артемовск подвозят дополнительные запасы вооружения и боеприпасов.

На позициях под Дебальцево командование сил «АТО» оставило все разведывательные подразделения, участвовавшие в обеспечении недавней попытки прорвать фронт армии ДНР. Группы диверсантов ВСУ и сейчас продолжают действовать вблизи позиций, занимаемых подразделениями армии ДНР и Народной милиции ЛНР.

А над территорией между Артемовском и Дебальцево 26 и 27 декабря курсируют беспилотные летательные аппараты украинской армии. Беспилотники с воздуха наблюдают за местностью, где проходят коммуникации, по которым дебальцевской группировке ВСУ подвозится все необходимое для ведения боевых действий. Сама переброска разных военных грузов под Дебальцево также не прекращается.

Совершенно очевидно, что объявленное новогоднее «перемирие» украинские ВСУ снова используют только, чтобы зализать раны, перегруппировать свои силы, подтянуть резервы, а потом продолжить войну.