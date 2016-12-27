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Вояки накрыли огнем хутор Сигнальный, нагло нарушив перемирие

опубликовано vinodelov в Втр, 27/12/2016 - 22:53 Новость: тема тэги гео
Орудия ВСУ стреляют по Сигнальному

Украинские вояки 27 декабря, около 9 часов 45 минут утра открыли беспорядочный огонь из орудий со своих позиций, расположенных к западу от поселка Еленовка (в 20 километрах к югу от Донецка).

Артиллерийские боеприпасы разрывались сначала в поле, но затем снаряд калибра 122 миллиметра в 10 часов утра упал на окраине небольшого поселка Сигнальное. Этот поселок, известный также под названием Хутор Сигнальный, представляет собой северную часть поселка Еленовка и подчиняется еленовской поселковой администрации. К счастью, взрыв не причинил вреда ни людям, ни постройкам.

В тоже время список нарушений украинскими вояками Минских соглашений, запрещающих обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР, а также договоренности о перемирии, заключенной на период встречи Нового 2017 года, пополнился еще одним прецедентом.

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Денис Виноделов

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