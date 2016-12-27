В ЛНР обстреляны одновременно несколько сел

На луганском фронте украинские вояки по состоянию на 8 часов утра 27 декабря предприняли 20 крупных обстрелов населенных пунктов ЛНР.

Из минометов и гранатометов огонь велся по поселкам Калиново и Калиновское. Также несколько артиллерийских снарядов разорвались на окраине поселка имени Фрунзе рядом с шахтерским городком Кировск. Еще 27 декабря под обстрелом постоянно оказывались позиции Народной милиции ЛНР около памятника князю Игорю и его дружине.

А по селу Желобок украинские вояки, кроме стрельбы из минометов, выпустили еще и три артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра.

Похожая картина обстрела сложилась и у села Новокиевка Краснодонского района ДНР. Линия фронта в этих местах проходит по руслу реки Северский Донец. Располагающиеся на левом берегу Северского Донца украинские каратели дали по Новокиевке не менее пяти залпов из орудий калибра 122 миллиметра.

А днем 27 декабря в 13 часов 30 минут два тяжелых артиллерийских залпа, раздавшихся с позиций ВСУ, услышали жители города Стаханов.