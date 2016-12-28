Находки российских саперов

Российские военнослужащие, занимающиеся разминированием в Алеппо, находят все новые жуткие свидетельства гражданской войны в Сирии. Речь идет о масштабных захоронениях десятков человек, которые подвергались "диким пыткам". Тела многих изуродованы и искалечены. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков считает , что полученные результаты могут "многих шокировать". Большинство убитых застрелены в голову, у многих отсутствуют части тел. Факты пребывания в этих кварталах города так называемой "умеренной оппозиции" тщательно документируются.

Кроме того, найдены обширные запасы боеприпасов, которых, по словам российского представителя, хватило бы на вооружение "нескольких пехотных батальонов". В то время как боевикам подавались автобусы для выезда, они минировали улицы, помещения, автомобили, мотоциклы и даже детские игрушки. В освобожденных кварталах Алеппо найдены танки, несколько реактивных систем залпового огня, большое количество самодельных минометов и реактивных систем кустарного производства. Игорь Конашенков рассказал, что волонтеров-спасателей из так называемых "Белых касок" увидеть на месте не удалось.

Восточная часть Алеппо находилась под контролем боевиков с 2012 года. Побывавшие в Сирии журналисты оценивают ситуацию здесь с точки зрения продолжающейся гражданской и межконфессиональной войны, серьезно осложненной иностранным военно-политическим вмешательством. Прибывшая недавно в Алеппо российская военная полиция действует в качестве миротворческого контингента и предотвращения дальнейшей эскалации, уже в отношении представителей побежденной стороны.