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Находки российских саперов

опубликовано Артем Смолов в Ср, 28/12/2016 - 00:10 Новость: тема тэги гео
в Алеппо
Российские военнослужащие, занимающиеся разминированием в Алеппо, находят все новые жуткие свидетельства гражданской войны в Сирии. Речь идет о масштабных захоронениях десятков человек, которые подвергались "диким пыткам". Тела многих изуродованы и искалечены. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков считает, что полученные результаты могут "многих шокировать". Большинство убитых застрелены в голову, у многих отсутствуют части тел. Факты пребывания в этих кварталах города так называемой "умеренной оппозиции" тщательно документируются.

Кроме того, найдены обширные запасы боеприпасов, которых, по словам российского представителя, хватило бы на вооружение "нескольких пехотных батальонов". В то время как боевикам подавались автобусы для выезда, они минировали улицы, помещения, автомобили, мотоциклы и даже детские игрушки. В освобожденных кварталах Алеппо найдены танки, несколько реактивных систем залпового огня, большое количество самодельных минометов и реактивных систем кустарного производства. Игорь Конашенков рассказал, что волонтеров-спасателей из так называемых "Белых касок" увидеть на месте не удалось.

Восточная часть Алеппо находилась под контролем боевиков с 2012 года. Побывавшие в Сирии журналисты оценивают ситуацию здесь с точки зрения продолжающейся гражданской и межконфессиональной войны, серьезно осложненной иностранным военно-политическим вмешательством. Прибывшая недавно в Алеппо российская военная полиция действует в качестве миротворческого контингента и предотвращения дальнейшей эскалации, уже в отношении представителей побежденной стороны.

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