"Боярышник" как средство информационной войны

Трагедия, унесшая (по официальным сведениям) жизни не менее 70 российских граждан после употребления "Боярышника", обнажила проблемы российского общества в нескольких видах. Во-первых, это отсутствие должного контроля за оборотом подобного рода жидкостей. Во-вторых, это жалкое положение части населения, которое не может себе позволить что-либо покачественнее, чем средство для ванн. И это происходит на фоне многочисленных сюжетов о геополитических планах и задачах переформатирования мира с участием России. Однако, как мы видим, Россия пока не в состоянии переформатировать даже собственную экономику, работающую на вывоз капитала и продажу сырьевых ресурсов.

В-третьих, у России не слишком мало недоброжелателей, которым не нравится "эта страна", постольку - поскольку она вообще существует. Журналисты обращают внимание, что случаи применения внутрь не предназначенных для этого спиртосодержащих жидкостей имеются и в Западной Европе, или, тем более - в Индии. Конечно же, "российский случай" был тут же использован недоброжелателями. Ситуация для этого сложилась действительно довольно удачно. Однако, это не означает, что проблемы не существует.

Некоторые СМИ пытались вывернуть ситуацию так, что это общее место в западном «развитом» и в "развивающемся" не западном обществе. Не согласимся с этим мнением. Это не норма, а уродство, в обществах, где на первом месте не человек, а деньги. Либо там, где наблюдается иная крайность, там где преобладает дефицит и низкий материальный уровень. Как бы то ни было, несколько десятков погибших за несколько дней – это показатель не только отношения к соблюдению каких-либо законов, но и состояния, в котором пребывает самая слабая часть «развивающегося рыночного общества» потребления.

С утра до ночи людей на улицах городов и по телевизору приучают к потреблению. Вот они и потребили, на тот бюджет, на который были способны. В рамках той морали, которая действует по умолчанию. Когда с некоторых государственных каналов слышится о погибших фраза типа "эти бедняки", это говорит о серьезных признаках нездоровья и развивающейся внутренней слабости государства как института.