Очередные сюрпризы

Информационные источники сообщают о поддержке ВКС РФ действий турецкой армии в районе города Аль-Баб провинции Алеппо (Сирия). Уже около месяца турки и их "повстанцы" из ССА не могут взять этот город. По данным источника звено бомбардировщиков Су-24 и Су-34 еще в воскресенье нанесло удары по технике боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России).

Однако это не помогло турецкой армии удержать позиции на окраине города и на высоте Джабаль-аль-Акыл. Формирования ИГИЛ использовали "живую бомбу" - смертник на автомобиле взорвался на позиции турок. Наблюдатели гадают, почему российские летчики задействованы на этом направлении, с учетом осложнения ситуации в районе Пальмиры (авиабаза Т-4) и Хомса. Кроме того, чем, собственно, занимается турецкая авиация? Бомбит курдов?

Тем временем боевики ИГИЛ начали неделю активизацией в районе указанной выше авиабазы Т-4, расположенной западнее недавно оставленной Пальмиры. Потери террористов оцениваются в несколько десятков человек, было уничтожено три бронеавтомобиля с установленными на них зенитными пулеметами. Атаки ИГИЛ были отбиты. В целом ситуация характеризуется встречными боями за контроль высот и населенных пунктов, расположенных вблизи авиабазы.

Обе стороны сообщают о своих успехах и погибших со стороны противостоящих. Соотношение потерь боевиков ИГИЛ и правительственных сил по личному составу оцениваются наблюдателями здесь как 2,5:1. Наступательный порыв боевиков выдыхся, кроме того, правительственные силы перебросили подкрепления. Однако, ситуация на флангах обороняющих авиабазу Т-4 подразделений сирийской армии и ополчения остается довольно сложной и она не улучшается.

Продолжает сражаться в окружении гарнизон города Дейр-эз-Зор. Боевики ИГИЛ активизировали свои попытки овладеть этим городом, в результате потери несут обе стороны. В обороне (как известно) эти потери меньше. ВВС Сирии наносят удары по резервам и коммуникациям противника. Тем не менее, террористы контролируют здесь стратегическую высоту Тарда, которая перешла под их контроль после помощи американской авиации. В сентябре 2016 года авиация коалиции нанесла удар "по ошибке" по подразделению сирийской правительственной армии, в результате чего было убито и ранено более 150 сирийских военнослужащих.

В районе Дамаска продолжается операция сирийской армии с участием механизированых частей. Источники сообщают пока о локальном тактическом успехе.