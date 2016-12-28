"Вершина негуманности"

В "азбуке стратегии" - "Искусстве войны", древнекитайский военный теоретик Сунь Цзы заметил , что "защищаются друг от друга несколько лет, а победу решают в один день. И в этих условиях жалеть титулы, награды, деньги и не знать положения противника — это верх негуманности. Тот, кто это жалеет, не полководец для людей, не помощник своему государю, не хозяин победы. Поэтому просвещенные государи и мудрые полководцы двигались и побеждали, совершали подвиги, превосходя всех других, потому, что все знали наперед".

О чем идет речь? Некоторые думают, что о разведке (шпионаже), а на самом деле о любой новой информации. Новую информацию дает, в том числе, и наука. Поэтому развитие науки (фундаментальной науки) является важнейшим моментом безопасности государства. Сейчас по некоторым данным по показателям удельного веса затрат на науку Россия значительно отстает от ведущих стран мира, и занимает довольно скромное 34-е место, имея при этом (все еще) самую большую по площади территорию среди государств мира.

Исходя из оценок известного российского экономиста Валентина Катасонова, рост внутренних затрат (в постоянных ценах) на исследовательские работы в России за период 1995 - 2015 годов уступает по своей скорости росту в Израиле примерно в 1,3 раза, в Южной Корее - в 1,7 раза, в Китае - в 7,6 раза(!). В советское время рейтинг СССР по тому же показателю находился в числе первых государств мира по иностранным оценкам. Значительная часть исследований обеспечивала оборонную отрасль.

В условиях не прекращающейся с момента распада СССР "гибридной войны" уже против Российской Федерации, запад со своей задачей вполне справился. Значительная часть российских ученых сейчас - это люди преклонного возраста, молодежь в науку идет плохо, потому что это невыгодно из-за низкой оплаты труда. Поскольку фундаментальная наука не оценивается по конкретному экономическому эффекту, эта область деятельности является на 100% бюджетной. Для того, чтобы получить важные результаты иногда нужно лет 20-30.

Между тем, фундаментальная наука является точно такой же частью суверенитета территории, как ее армия или степень развития экономики. Не из-за советских ли научных наработок Россия сохраняет свой военно-политический статус, хотя уже 25 лет как СССР прекратил свое существование. Не развивая свою фундаментальную науку государство в перспективе превращается в "динозавра" - монстра с большим туловищем и маленькой головой с простейшими рефлексами. Соответственно, все больше и больше отставая в развитии, такое государство проигрывает конкуренцию с более продвинутыми интеллектуальными формами.

Если Российская Федерация действительно готовится к распаду, тогда конечно, можно никуда не торопиться и ничего не делать. Некоторое время можно протянуть на модернизации старого и "сырьевых концессиях", однако такой путь закончится так, как он закончился для Ливии и Ирака. Нефти было много, а современных технологий защиты этой нефти уже (или еще) не было. Так что, не вкладываться в фундаментальной науку - это все равно, что как сказал бы Сунь-Цзы, действовать крайне негуманно. И тот, кто так поступает, явно не "хозяин победы", а будущая жертва поражения. Разница между политиками и государственными деятелями по мысли Уинстона Черчиля состоит в том, что политики думают о предстоящих выборах, а государственные деятели о будущих поколениях.