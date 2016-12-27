В 2016 году МГБ ЛНР окончено следствие по 14 резонансным уголовным делам

В уходящем году Министерством государственной безопасности ЛНР окончено следствие по 14 резонансным уголовным делам, 10 из которых направлены для рассмотрения в суды ЛНР, заявила на брифинге руководитель центра по связям с общественностью МГБ Евгения Любенко.

Так в суд направлено дело, возбужденное в отношении Министра топлива энергетики и угольной промышленности ЛНР Дмитрия Лямина, которому предъявлено обвинение в совершении экономических преступлений и хищений в особо крупных размерах. В ходе расследования данного дела выявлено 8 новых эпизодов преступной деятельности Дмитрия Лямина, добавила Любенко.