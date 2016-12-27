Кондалов Владислав, вернувшийся с подвалов СБУ

Украина не смогла объяснить мотивы своих действий в отношении троих незаконно удерживаемых лиц, брошенных в «серой зоне» 23 декабря текущего года. Об этом сегодня, 27 декабря, в ходе пресс-конференции рассказала Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Участие в брифинге также приняли пресс-секретарь МГБ ДНР Мария Петрова и бывший незаконно удерживаемый СБУ Владислав Кондалов

.

«В прошлую пятницу сотрудники СБУ без предупреждения и объяснений вывезли троих человек в буферную зону, где оставили их в легкой одежде и без документов», — сообщила омбудсмен Республики. Обстоятельства задержания сотрудниками украинских силовых структур и последующего нахождения в местах содержания рассказал Владислав Кондалов: «В марте 2016 года я попал плен в районе города Счастье, был доставлен на территорию города людьми в балаклавах и без опознавательных знаков, где двое суток удерживался в люке. Затем несколько раз перевозился по тюрьмам Северодонецка, Старобельска, Харькова и Киева, где в конечном итоге был осужден условно и отпущен из зала суда. По выходу из СИЗО меня вновь задержали, увезли в Краматорск, продержали там некоторое время и доставили в Харьковскую СБУ». Следует отметить, что за время заключения незаконно удерживаемые лица неоднократно вывозились в другие места содержания в связи с визитом на Украину представителей международных организаций, в том числе делегации подкомитета ООН по недопущению пыток. «В августе осталось пятеро задержанных, нас опустили в подвал, где удерживали около 2 недель. Затем троих, в том числе и меня, вывезли на какую-то базу, на которой мы просидели почти 3 месяца. 12 декабря нас погрузили в машину, долго везли, потом сказали, что, как только откроется дверь, мы должны бежать в указанном направлении. При этом нам дали по 1000 долларов и по 4000 рублей. Когда машина остановилась, нас положили лицом в снег и оставили там. Затем мы дошли до поселка Новолуганское, откуда и были доставлены на территорию ДНР», — пояснил бывший незаконно удерживаемый сотрудниками СБУ. О процессе вывоза потерпевших на территорию ДНР рассказала Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова: «Один из пострадавших дозвонился своим родственникам, они, в свою очередь, связались с нами и сотрудниками МККК. Затем представители комитета сопроводили ребят на территорию ДНР. Меня поражает, что Владислав уже был освобожден, однако сотрудники СБУ снова задержали его. Кроме того, в очередной раз подтвердился факт наличия тайных тюрем». Также омбудсмен Республики подчеркнула, что данная ситуация обсуждалась на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, однако украинская сторона не смогла объяснить причины поступка. В свою очередь пресс-секретарь Министерства государственной безопасности Мария Петрова поделилась итогами предварительной проверки, проведенной по данному вопросу, уделив особое внимание практике устранения пленных украинскими силовыми структурами. «МГБ владеет достоверной информацией о том, что сотрудниками СБУ осуществляется постоянная ликвидация свидетелей. Мы знаем, что они постоянно отпускают людей, но нам не удалось связаться ни с одним из таких удерживаемых. И те денежные средства, которые были даны оставленным в «серой зоне», вероятнее всего, предназначались исполнителю — человеку, который должен был устранить потерпевших», — подытожила она.