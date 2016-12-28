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ДНР. "Перемирие...". Часть 1-я

опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 11:53
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Специальный репортаж Александра Пашина "Перемирие...", сделанный с режиме "лайф", то есть с полным отсутствием закадрового текста. Этот материал появился в результате поездок с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко на передовую в течение нескольких месяцев, а также собственных съёмок автора.
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Перемирие?

опубликовано Гостьnikolay (не проверено) в Ср, 28/12/2016 - 12:38

Трамп приказал американцам покинуть Украину. ЦРУ и ФБР массово вывозят своих агентов с Украины. Очевидно, США хотят утопить Донбасс вместе с Украиной в крови. Поставки вооружений к границам Украины не прекращаются. Вся информация в свободной прессе.

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Колян! А ты, небось,

опубликовано Лариса Сергеева в Ср, 28/12/2016 - 14:02

Колян! А ты, небось, последним покинешь украину? В качестве капитана пиндосского корабля??? А сколько вас там на укруине, что месяц назад начали покидать ее и еще не покинули???))))

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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"