ДНР. "Перемирие...". Часть 1-я
опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 11:53
Аудио&Видео: тема:
Аудио&Видео: тема:
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
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ДНР. "Перемирие...". Часть 1-я
опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 11:53
Аудио&Видео: тема:
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
|
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Перемирие?
Трамп приказал американцам покинуть Украину. ЦРУ и ФБР массово вывозят своих агентов с Украины. Очевидно, США хотят утопить Донбасс вместе с Украиной в крови. Поставки вооружений к границам Украины не прекращаются. Вся информация в свободной прессе.
Колян! А ты, небось,
Колян! А ты, небось, последним покинешь украину? В качестве капитана пиндосского корабля??? А сколько вас там на укруине, что месяц назад начали покидать ее и еще не покинули???))))