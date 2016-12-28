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Главная ДНР. "Перемирие...". Часть 1-я опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 11:53

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Специальный репортаж Александра Пашина "Перемирие...", сделанный с режиме "лайф", то есть с полным отсутствием закадрового текста. Этот материал появился в результате поездок с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко на передовую в течение нескольких месяцев, а также собственных съёмок автора. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее