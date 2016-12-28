Главная

Эрдоган обвинил США в пособничестве террористам ИГИЛ

опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 12:19 Новость: тема тэги гео
i
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что располагает доказательствами того, что силы возглавляемой США коалиции оказывают поддержку террористическим группировкам, включая "Исламское государство".
«Что говорила коалиция в начале? Они говорили: "Мы будем бороться против террористической организации ИГИЛ до конца". Сейчас они все исчезли. В настоящий момент они сами оказывают поддержку террористическим группировкам, включая ИГИЛ. Это абсолютно ясно. У нас есть доказательства, как фото, так и видео. К сожалению, силы коалиции не выполняют своих обещаний. Раньше они обещали совсем не то, что делают сейчас», - заявил Реджеп Эрдоган.
В ответ на подобное заявление в Госдепе США последовала бурная реакция, в Вашингтоне назвали заявление Реджепа Тайипа Эрдогана нелепым. Между тем, турецкий лидер однозначно дал понять, что у него есть доказательства двойной игры Штатов, которые лишь утверждают, что борются с террористами.
Комментируя выступление Эрдогана, представитель Госдепа отверг обвинения, заявив, что для таких утверждений нет оснований. С его слов, США на сто процентов привержены разгрому и уничтожению ИГИЛ.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"