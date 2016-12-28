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Главная Эрдоган обвинил США в пособничестве террористам ИГИЛ опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 12:19 Новость: тема тэги гео Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что располагает доказательствами того, что силы возглавляемой США коалиции оказывают поддержку террористическим группировкам, включая "Исламское государство".

«Что говорила коалиция в начале? Они говорили: "Мы будем бороться против террористической организации ИГИЛ до конца". Сейчас они все исчезли. В настоящий момент они сами оказывают поддержку террористическим группировкам, включая ИГИЛ. Это абсолютно ясно. У нас есть доказательства, как фото, так и видео. К сожалению, силы коалиции не выполняют своих обещаний. Раньше они обещали совсем не то, что делают сейчас», - заявил Реджеп Эрдоган.

В ответ на подобное заявление в Госдепе США последовала бурная реакция, в Вашингтоне назвали заявление Реджепа Тайипа Эрдогана нелепым. Между тем, турецкий лидер однозначно дал понять, что у него есть доказательства двойной игры Штатов, которые лишь утверждают, что борются с террористами.

Комментируя выступление Эрдогана, представитель Госдепа отверг обвинения, заявив, что для таких утверждений нет оснований. С его слов, США на сто процентов привержены разгрому и уничтожению ИГИЛ. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее