Эрдоган обвинил США в пособничестве террористам ИГИЛ
опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 12:19 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
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Эрдоган обвинил США в пособничестве террористам ИГИЛ
опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 12:19 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
|
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