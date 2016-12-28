Партнеры Мы в соцсетях

Главная "Блок Петра Порошенко" отметил новогодний корпоратив двумя драками опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 12:35 Новость: тема тэги гео На предновогодней вечеринке, устроенной фракцией Блока Петра Порошенко (БПП) 22 декабря в принадлежащем президенту спортклубе "5 элемент", произошли две серьезные драки. Об этом сообщил украинскому изданию "Вести" однин из депутатов Верховной Рады, присутствовавший на мероприятии.

"Вы — самая лучшая команда, на вас можно положиться, а на тех, что с вилами и косой, можно положить (вероятно, речь идет о лидере "Радикальной партии" Олеге Ляшко и лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко)", — сказал Порошенко, выступая с речью. Также в ней он отчитался о состоянии дел в стране, чем, по мнению источника, "показался даже самим депутатам БПП оторванным от реальности". Кроме прочего, по словам депутата, Порошенко рассказал о том, что исполняются все обещания, которые давал.

Высказывался и генпрокурор Юрий Луценко: "В начале года будет быстрый процесс по Виктору Януковичу и мы сможем национализировать деньги".

После этого, по словам депутата, в течение часа произошли "две шикарные драки". "В одной из них пострадал нардеп от БПП Борислав Розенблат " — рассказал нардеп.

Одна из потасовок, утверждает наш собеседник, "была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался". Также депутат поведал, что многие топ-персоны БПП покинули мероприятие через черный вход уже через полчаса после его начала, поскольку на главном входе многих пытались заснять журналисты. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее