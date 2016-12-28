Партнеры Мы в соцсетях

Главная Турция и Россия предлагают установить перемирие в Сирии с 29 декабря опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 12:42 Новость: тема тэги гео Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии, и предлагают прекратить боевые действия с 29 декабря. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. По информации источника агентства, Анкара и Москва согласовали план, который предусматривает распространение режима перемирия на всю территорию Сирии. Указанный план будет представлен участникам конфликта.

Действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозицией и правительственными войсками президента Сирии Башара Асада.

"В рамках договоренности Турции и Москвы сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря", - сообщает агентство Anadolu.

По информации источника, договоренность о перемирии не распространяется на террористические организации.

В случае успеха соглашения о перемирии правительство Асада и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане обсуждение политического урегулирования конфликта. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее