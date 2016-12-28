Главная

В 2017 году Украину ожидает очередное повышение коммунальных тарифов

опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 13:11 Новость: тема тэги гео
64_main
В 2017 году жителей Украины ожидает очередное повышение коммунальных тарифов. Уже с марта в силу вступят новые тарифы на электроэнергию для населения. После подорожания свет будет обходиться на 26% дороже — за 1 кВт*ч придется платить 0,90 грн. (при потреблении до 100 кВт*ч) и 1,68 грн. (при потреблении свыше 100 кВт*ч).
Сегодня платежи составляют соответственно 0,71 грн. и 1,29 грн. А по сравнению с 2015 годом стоимость света увеличится в 3,5 раза.
Напомним, на увеличении стоимости тарифов на свет украинцам настояли специалисты из МВФ, так как посчитали, что механизм образования тарифов на электроэнергию является непрозрачным и спекулятивным.
В то же время, по словам экспертов, повышение цены на электричество может найти свое отражение в увеличении стоимости и холодной воды. «В структуре тарифа на холодную воду порядка 30% занимает электричество.
Кроме того с января 2017 года может вырасти стоимость газа для потребителей. Как рассказал энергетический эксперт Валентин Землянский, прогнозировать, насколько будут расти тарифы, сейчас можно только исходя из цифр, заложенных в бюджет.
«Согласно документу, стоимость голубого топлива в 2017 году заложена на уровне 245 долларов за тысячу кубометров. Это импортная среднегодовая цена, которую должен получать «Нафтогаз». Исходя из этих параметров, цена на газ с учетом НДС, целевой надбавки, транзита и надбавкой на поставку может вырасти до 9 тыс. грн за тысячу кубометров, или в 1,3 раза больше, чем сейчас», — считает эксперт.
С ним согласен экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. «В Кабмине не утихают споры по поводу цены на газ. В «Нафтогазе» хотят ее повысить. И тогда, соответственно, повысится стоимость отопления.
Эксперты сходятся во мнении, что наряду с увеличением тарифов будут расти и долги населения. «Увеличение тарифов приведет к росту коммунальных долгов киевлян», — говорит Кучеренко. К слову, в ноябре полностью за потребленные услуги ЖКХ в Киеве рассчиталось не более 60% киевлян.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"