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Главная В 2017 году Украину ожидает очередное повышение коммунальных тарифов опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 13:11 Новость: тема тэги гео В 2017 году жителей Украины ожидает очередное повышение коммунальных тарифов. Уже с марта в силу вступят новые тарифы на электроэнергию для населения. После подорожания свет будет обходиться на 26% дороже — за 1 кВт*ч придется платить 0,90 грн. (при потреблении до 100 кВт*ч) и 1,68 грн. (при потреблении свыше 100 кВт*ч).

Сегодня платежи составляют соответственно 0,71 грн. и 1,29 грн. А по сравнению с 2015 годом стоимость света увеличится в 3,5 раза.

Напомним, на увеличении стоимости тарифов на свет украинцам настояли специалисты из МВФ, так как посчитали, что механизм образования тарифов на электроэнергию является непрозрачным и спекулятивным.

В то же время, по словам экспертов, повышение цены на электричество может найти свое отражение в увеличении стоимости и холодной воды. «В структуре тарифа на холодную воду порядка 30% занимает электричество.

Кроме того с января 2017 года может вырасти стоимость газа для потребителей. Как рассказал энергетический эксперт Валентин Землянский, прогнозировать, насколько будут расти тарифы, сейчас можно только исходя из цифр, заложенных в бюджет.

«Согласно документу, стоимость голубого топлива в 2017 году заложена на уровне 245 долларов за тысячу кубометров. Это импортная среднегодовая цена, которую должен получать «Нафтогаз». Исходя из этих параметров, цена на газ с учетом НДС, целевой надбавки, транзита и надбавкой на поставку может вырасти до 9 тыс. грн за тысячу кубометров, или в 1,3 раза больше, чем сейчас», — считает эксперт.

С ним согласен экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. «В Кабмине не утихают споры по поводу цены на газ. В «Нафтогазе» хотят ее повысить. И тогда, соответственно, повысится стоимость отопления.

Эксперты сходятся во мнении, что наряду с увеличением тарифов будут расти и долги населения. «Увеличение тарифов приведет к росту коммунальных долгов киевлян», — говорит Кучеренко. К слову, в ноябре полностью за потребленные услуги ЖКХ в Киеве рассчиталось не более 60% киевлян. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее