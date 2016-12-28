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Главная Ющенко заявил, что считает Достоевского украинским писателем опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 14:19 Новость: тема тэги гео Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что считает Федора Достоевского украинским писателем. Об этом он сказал на встрече со студентами Киевского университета культуры. "Я хотел показать, откуда мы, какую цивилизацию миру принесли, сколько уникальных шедевров, начиная от триполья (археологическая культура, распространённая в VI—III тыс. до н. э. в Дунайско-Днепровском междуречье, в основном в Румынии, отношение к которой современной Украины мягко говоря вызывает большие сомнения), мы дарили миру", - заявил Ющенко.

"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин - "репа" - это украинский художник, Чайковский - "чайка" - это украинский композитор, Достоевский - это украинский писатель. Этот ряд можно продолжить на тысячи имен", - сказал Ющенко.

Итак новые истории о могучих украх, прародителях рода человеческого, в этот раз от экс-президента Украины. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее