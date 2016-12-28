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Экспорт украинских товаров рубеж продолжает сокращаться

опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 14:30 Новость: тема тэги гео
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Несмотря на подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, экспорт украинских товаров за рубеж продолжает сокращаться. Так только за девять месяцев текущего года показатели экспорта сократились на 8,9%. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр ― министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
«Продвижение украинского экспорта за девять месяцев 2016 года составило 32,2 млрд. долл. Однако, к сожалению, мы до сих пор наблюдаем падение украинского экспорта. Экспорт украинских товаров за девять месяцев 2016 года сократился на 8,9%», ― сказал министр. Также он отметил, что этот факт является недопустимым, и украинское правительство уже работает над комплексом действий для решения этого вопроса.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"