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Опять на Украине проблемы со сказочным персонажем

опубликовано alex1943 в Ср, 28/12/2016 - 18:11 Новость: тема тэги гео
Ded Moroz
С приближением Нового года на Украине который уже год мучаются над ответом на вопрос: с кем встречать Новый год и Рождество — с Дедом Морозом или Святым Николаем? Причем, на всех властных уровнях. Так, недавно советник президента Украины Олег Медведев предположил, что использование образов Деда Мороза и Снегурочки может играть на руку российским спецслужбам.

По его мнению, новогодние персонажи могут быть не просто активными агентами российской разведки, но и инструментом мягкой силы Кремля. В связи с этим, он считает, что необходимо тщательно обдумать вопрос о декоммунизации этих "символов советской эпохи".

У Деда Мороза и Снегурочки обязательно должны быть враги. По сценарию новогоднего детского праздника это - обязательно. В Киеве этот сценарий восприняли всерьез.

Вопрос Деда Мороза и Снегурочки, надо сказать, не праздный, а государственной важности. Украинские власти уже второй год пытаются "декоммунизировать" новогодних персонажей, называя бородатого дедушку и его внучку Снегурочку пережитками советского прошлого.

Так, на официальных мероприятиях в Киеве ни Деда Мороза, ни Снегурочки нынешней зимой не будет. Поздравлять жителей столицы на Софийской площади будет Святой Николай. Европа! В добровольно-принудительном порядке отказываются от сказочной пары и на корпоративных вечеринках. Туда, не мудрствуя лукаво, все больше приглашают Санта-Клауса. Но только не общего с Россией сказочного героя.

А вот дети — да и родители — не желают забывать доброго Дедушку Мороза и его внучку. Поэтому, как сообщают украинские СМИ, в большинстве школ и детских садов на утренники позовут именно этих персонажей. Правда, некоторые организаторы праздников для подстраховки просят у родителей расписку, что они не против.

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