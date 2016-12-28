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В Николаеве трудовой коллектив завода им. 61 коммунара опять требует вернуть долги по заработной плате

опубликовано alex1943 в Ср, 28/12/2016 - 18:54 Новость: тема тэги гео
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В ходе митинга стало известно, что долг предприятия по заработной плате на сегодняшний день превышает 45,5 миллионов гривен. Об этом сообщает корреспондент одесского портала «Таймер», присутствовавший на митинге. Работники завода держали в руках плакаты: «Как людям жить, с чего платить?», «Верните нашу зарплату», «Требуем загрузку предприятия».

Люди собрались в который раз, чтобы их увидели и услышали представители власти. Заработная плата не выплачивается с ноября 2014 года, в том числе, никто не рассчитывается с уволенными сотрудниками предприятия. Пришедшие к стенам областной администрации подготовили резолюцию, которую хотели вручить лично в руки губернатору Алексею Савченко, но его не оказалось на месте.

К митингующим вышел заместитель головы Николаевской областной администрации Вячеслав Бонь, который пытался уверить, что руководство области делает всё возможное для решения проблемы.

«Я уже с вашим коллективом на этих ступеньках стоял и разговаривал. В прошлый раз вы приходили и говорили о том, что есть менеджмент, который грубо нарушает права коллектива, который неэффективен. Я писал письма на этот счёт на Администрацию Президента, на Кабмин. Звонил лично в Администрацию и говорил, что есть проблема, есть директор, который не пользуется доверием коллектива. Директора поменяли, как вы помните, пришёл новый директор», — сказал он.

Но и после смены директора ситуация с заработанными деньгами не изменилась И вице–губернатору остаётся только разводить руками: «Ну вы же понимаете, что если завод не работает, откуда возьмутся деньги», — сказал Вячеслав Бонь.

Митингующих данная позиция вице–губернатора не устроила.

«Скажите, сколько дней человек может прожить без еды?» — задали вопрос заместителю губернатора, который остался без ответа.

В конечном счёте, Вячеслав Бонь принял резолюцию и пообещал передать требования в Администрацию президента.

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