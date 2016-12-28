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В Латвии родители «стучат» на учителей, а Государственная служба качества образования (ГСКО) реагирует

опубликовано alex1943 в Ср, 28/12/2016 - 19:28 Новость: тема тэги гео
Latvija
Интернет-версия издания Latvijas Avize сообщила в среду, что Государственная служба качества образования (ГСКО) Латвии за последние несколько месяцев получила три жалобы на педагогов, которые якобы выражали неуважение к республике, а один из них использовал на уроках изданную в России литературу.

"Учителей и директоров школ обвинили в прославлении СССР, выражении неуважения к Латвийской республике, парламенту и правительству, а также в использовании на уроках литературы, изданной в России", — говорится в сообщаении газеты. Как рассказала представитель ГСКО Яна Вейнберга, вопрос об увольнении кого-либо из педагогов, как это предусмотрено изменениями в законе об образовании, пока не рассматривается.

Как сообщили в ГСКО, первая жалоба касалась возможной нелояльности государству директора школы, которая якобы прославляет Советский Союз, выражает неуважение к Латвии, ее государственной символике и языку. Во время проверки эти факты не подтвердились, однако ГСКО обнаружила, что часть учащихся данной школы не знает латышский язык на достаточно высоком уровне.

Также получена жалоба от родителей одного из учеников о случае, когда учитель во время урока критиковал правительство. ГСКО попросила директора школы до 30 декабря подать дополнительные сведения и разъяснения об отношении этого педагога к Латвийской Республике, сейму и правительству.

Третья проверка связана с использованием на уроках истории изданной в России дополнительной литературы. ГСКО попросит Государственный центр содержания образования дать оценку тому, насколько эта дополнительная литература соответствует стандартам основного образования и допустимо ли ее использование на уроках. После этого ГСКО примет решение о дальнейших действиях.

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