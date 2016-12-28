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МГБ ЛНР провело обыск в доме блогера-экстремиста Геннадия Беницкого

опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 20:20
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Сотрудники МГБ ЛНР выявили луганского блогера, подозреваемого в распространении в интернете экстремистских материалов. Об этом говорится в сообщении Министерства.
"В рамках реализации мероприятий по обеспечению информационной безопасности ЛНР установлена личность активного пользователя социальной сети Facebook, который распространял экстремистские материалы, содержащие негативную информацию, унижающую честь и достоинства граждан Республики, а также публикации оскорбительного характера по отношению к общественным организациям, госструктурам и органам власти ЛНР, в частности главы Республики. Им является 53-летний житель Луганска Геннадий Беницкий", - сообщили в пресс-службе МГБ.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"