МГБ ЛНР провело обыск в доме блогера-экстремиста Геннадия Беницкого

Сотрудники МГБ ЛНР выявили луганского блогера, подозреваемого в распространении в интернете экстремистских материалов. Об этом говорится в сообщении Министерства.
"В рамках реализации мероприятий по обеспечению информационной безопасности ЛНР установлена личность активного пользователя социальной сети Facebook, который распространял экстремистские материалы, содержащие негативную информацию, унижающую честь и достоинства граждан Республики, а также публикации оскорбительного характера по отношению к общественным организациям, госструктурам и органам власти ЛНР, в частности главы Республики. Им является 53-летний житель Луганска Геннадий Беницкий", - сообщили в пресс-службе МГБ.