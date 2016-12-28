Партнеры Мы в соцсетях

Главная МГБ ЛНР провело обыск в доме блогера-экстремиста Геннадия Беницкого опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/12/2016 - 20:20

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сотрудники МГБ ЛНР выявили луганского блогера, подозреваемого в распространении в интернете экстремистских материалов. Об этом говорится в сообщении Министерства.

"В рамках реализации мероприятий по обеспечению информационной безопасности ЛНР установлена личность активного пользователя социальной сети Facebook, который распространял экстремистские материалы, содержащие негативную информацию, унижающую честь и достоинства граждан Республики, а также публикации оскорбительного характера по отношению к общественным организациям, госструктурам и органам власти ЛНР, в частности главы Республики. Им является 53-летний житель Луганска Геннадий Беницкий", - сообщили в пресс-службе МГБ. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее