Главная

Обнаружен и поднят второй «черный ящик» самолета Ту-154

опубликовано alex1943 в Ср, 28/12/2016 - 20:24 Новость: тема тэги гео
TU
Минобороны России сообщило об обнаружении второго бортового самописца самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море. Он поднят со дна.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", — отметили в ведомстве в первой половине дня среды.

Анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения, однако пока не будет собрана вся информация, выводы делать преждевременно, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет