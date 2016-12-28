Обнаружен и поднят второй «черный ящик» самолета Ту-154
опубликовано alex1943 в Ср, 28/12/2016 - 20:24 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Обнаружен и поднят второй «черный ящик» самолета Ту-154
опубликовано alex1943 в Ср, 28/12/2016 - 20:24 Новость: тема
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
|
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