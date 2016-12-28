Обнаружен и поднят второй «черный ящик» самолета Ту-154

Минобороны России сообщило об обнаружении второго бортового самописца самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море. Он поднят со дна.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", — отметили в ведомстве в первой половине дня среды.

Анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения, однако пока не будет собрана вся информация, выводы делать преждевременно, сообщил источник, знакомый с ситуацией.