Замечено, что на различные участки донецкого и луганского фронтов усилилась переброска подразделений нацистских карательных батальонов.

Подразделения батальонов «Айдар» и «Киевская Русь» размещаются в ближних тылах луганского фронта ВСУ.

А в городе Красноармейск, переименованном киевской властью в Покровск, 27 декабря зафиксировано появление дополнительных подразделений батальона «Донбасс», а также одной роты и одного отдельного взвода батальона «Днепр-1».

Киевская власть отправляет на Донбасс карателей в преддверии праздников потому, что торопится убрать подальше от столицы бывшей Украины вооруженные формирования, обозленные на нее и не слишком подчиняющиеся военному командованию.

Боевиков проще отправить зимовать в поле, чтобы они не портили своими выходкам и без того сложную обстановку в Киеве и других крупных городах.