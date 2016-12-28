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Карателей отправляют на Донбасс

опубликовано vinodelov в Ср, 28/12/2016 - 22:19 Новость: тема тэги гео
Батальон Днепр 1 зимой

Замечено, что на различные участки донецкого и луганского фронтов усилилась переброска подразделений нацистских карательных батальонов.

Подразделения батальонов «Айдар» и «Киевская Русь» размещаются в ближних тылах луганского фронта ВСУ.

А в городе Красноармейск, переименованном киевской властью в Покровск, 27 декабря зафиксировано появление дополнительных подразделений батальона «Донбасс», а также одной роты и одного отдельного взвода батальона «Днепр-1».

Киевская власть отправляет на Донбасс карателей в преддверии праздников потому, что торопится убрать подальше от столицы бывшей Украины вооруженные формирования, обозленные на нее и не слишком подчиняющиеся военному командованию.

Боевиков проще отправить зимовать в поле, чтобы они не портили своими выходкам и без того сложную обстановку в Киеве и других крупных городах.

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Готовят новогодний или

опубликовано Гость (не проверено) в Ср, 28/12/2016 - 23:50

Готовят новогодний или рождественский штурм.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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