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Технику ВСУ подвезли в Артемовск и Попасную

опубликовано vinodelov в Ср, 28/12/2016 - 22:23 Новость: тема тэги гео
Танки ВСУ направляются на позиции
В город Артемовск, переименованный киевской властью в Бахмут, по железнодорожной линии «Изюм - Красный Лиман - Ямполь» прибыл железнодорожный эшелон. Он доставил в Артемовск бронетехнику: танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры.

На следующий день, 27 декабря, также железнодорожным путем партия боевых машин пехоты и бронетранспортеров прибыла в город Попасная.

Уже к утру 28 декабря вся техника, доставленная в Артемовск и Попасную, сошла с железнодорожных платформ и осталась в местах прибытия.

Известно, что бронемашины, привезенные в Артемовск, дальше двинутся своим ходом для укрепления горловской и дебальцевской группировок сил «АТО», а БМП и бронетранспортеры, направленные в Попасную, поступят в распоряжение подразделений ВСУ, дислоцирующихся на западных подступах к городу Первомайск, поселку Калиново и небольшому шахтерскому городку Ирмино.

Ожидается, что на протяжении новогоднего «перемирия» командование украинской армии усилит переброску бронетехники и вооружений на многие участки донецкого и луганского фронтов.

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