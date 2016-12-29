Долгострой готовится к сдаче

Сдача знаменитого (своим строительством) стадиона в Санкт-Петербурге недавно продлена до 31 марта 2017 года. Комитет по строительству Санкт-Петербурга и компания "Метрострой" заключили новый контракт на выполнение дополнительных работ, которые оценены в 952 млн. рублей. Стадион "мирового уровня" начали строить в 2007 году, таким образом, строительство ведется уже 9 лет.

За время строительства вложения изменились с первоначальных 6,6 млрд. рублей до 41 млрд. рублей. По ходу дела (в разное время) на стройке погибло несколько рабочих - гастрабайтеров. Качество этого строительного объекта проверит время. Стадион рискует войти в число наиболее неэффективных российских строительных проектов за прошедшие 10 лет. Местный футбольный клуб "Зенит", конечно, можно поздравить, однако, он должен теперь быть готовым и к затратам на его обслуживание.

Российское правительство на примере данной стройки действовало максимально неэффективно, с одной стороны оно постоянно латает дыры в бюджете, увеличивая требования к мелкому и среднему бизнесу (например, система "Платон"), рост различных тарифов и тому подобное, а с другой стороны создает преференции, обеспечивая подобные стройки, которые развиваются по принципу "чемодана без ручки" (тащить тяжело и бросить жалко). За деньги, вложенные в этот стадион, можно было построить 40 современных военных самолетов или один собственный вертолетоносец по типу "Мистраль" (который бы сейчас точно не помешал в Сирии). Однако, "спортивный престиж" оказался важнее.

41 млрд. рублей вложенные не в стадион, а в городскую инфраструктуру и приведение в порядок местами сильно обветшавшего жилого фонда даже в центре этого города, могли бы стать тоже вполне достойной альтернативой. Если было бы желание. Но его не оказалось. В результате, туристы, которые все же возможно приедут на Чемпионат мира по футболу, в 2018 году рискуют увидеть современный стадион на фоне довольно "запущенного города" (в смысле жилого фонда). Как отмечают очевидцы, Санкт-Петербург по сравнению с Москвой очень сильно проигрывает своей неухоженностью. Вероятно, в бюджете нет средств, чтобы отремонтировать фасады домов даже в исторической части.

Кроме того, в этом городе приезжим бросаются в глаза и иные неприятные детали, которые говорят о довольно слабом общем администрировании по части незаконной рекламы. Еще одной особенностью "европейского Петербурга" является то, что он находится в числе лидеров среди российских регионов по количеству работающих там граждан Средней Азии. Это дополняет историю о том, куда именно уходит часть финансовых средств, вращающихся в экономике этого города даже на уровне трудовых ресурсов.

В целом, 9-ти летнее строительство стадиона показывает степень эффективность использования финансовых средств и степень профессионализма инициаторов и исполнителей инвестиционного проекта в спортивный объект стоимостью около 41 млрд. рублей на фоне системного экономического кризиса.