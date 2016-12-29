Троянский конь для "троянцев"

Новая американская администрация, приступающая к работе после инаугурации Дональда Трампа, демонстрирует намерение изменить внешнеполитическую стратегию. Теперь маститый геополитик, бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер будет готовить план "нормализации отношений с Россией". Немецкое издание Bild, ссылаясь на утечки из европейских спецслужб, утверждает , что на кону снятие санкций, крымский и украинские вопросы "с учетом усиления Китая". Киссинджер готовится выступить посредником между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Европейцы беспокоятся, что "посредник" может порекомендовать Трампу уступить Москве влияние в постсоветских республиках и разделить влияние на Украине. Речь идет о некой форме политического обмена (неформального) признания Крыма на возвращение на Украину Донбасса с превращением Украины в "нейтральное" для России государство. Новая американская администрация намерена сосредоточиться на системном сдерживании Китая, частью чего будет "отрыв" России от Китая.

Генри Киссинджер известен как человек, отдавший много сил ослаблению и разрушению СССР. Важной частью чего был отрыв КНР от Советского Союза. Теперь, похоже, решили сыграть в игру обратную. Политически и экономически ослабленному осколку бывшего Советского Союза в виде Российской Федерации будут делаться предложения "от которых невозможно отказаться"(?). И очевидно, что при таком подходе они не будут проигнорированы, поскольку являются альтернативой прямому военному столкновению между коалицией США и НАТО против Российской Федерации (при политическом нейтралитете Китая).

Китайское руководство допустило стратегическую ошибку, не просчитав перспективы такого решения американской администрации. На этапе жесткого давления на РФ с февраля 2014 года Китай должен был действовать в российских геополитических интересах более активно. "Дракон" пересидел на вершине горы, наблюдая за схваткой "тигров". Теперь более крупный "тигр" предлагает покусанному мелкому не мешать ему расправиться с "драконом", сосредоточив его интересы на защите «своей территории». Что будет дальше с мелким в случае успеха этого плана? Его, скорее всего, «съедят на сладкое».

Сюжет возможного сближения позиций США и РФ напоминает сюжет из Гомера о падении древней Трои, после применения "троянского коня". Или политическую линию Древнего Рима, который активизировал греков, напоминая им о былом величии на фоне своих интересов сокрушения своего главного регионального противника - Македонии. Как поведет себя российская элита? Скорее всего, она станет подыгрывать администрации США, внешне в рамках "многополярных приличий". Это будет вызывать острое раздражение Китая, которое будет до времени скрываться. Китай конечно тоже начнет свои «приватные переговоры» с США и Великобританией. Главное чего добиваются США на данном этапе - расшатать ШОС и развалить этот проект еще до его реального начала. ШОС действительно очень долго запрягал и очень тихо ехал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская администрация приветствует возможное участие Генри Киссинджера в урегулировании отношений между США и Россией. Представитель президента РФ назвал его "одним из мудрейших политиков и умнейших экспертов".

Тем временем, пока американские "голуби" рассказывают о будущих совместных планах (которые сами по себе, не очень однозначны), "ястребы" вредят России по максимуму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение США поставлять оружие сирийской "оппозиции" (в том числе, ПЗРК) прямо подвергает опасности российский военный и дипломатический персонал, действующий в Сирии. И как обычно, российский МИД верит, что те, кто придут на смену команде Обамы будут мудрее. Российский МИД ждет с февраля 2014 года, остался примерно месяц до того, как команда Трампа начнет выдвигать свои условия, которые могут оказаться гораздо жестче, чем ожидает российская администрация.

P.S. Чтобы осуществлять "советскую внешнюю политику" необходимо обладать "советской" (по мощи) экономикой. Иначе "самолету" не хватит тяги на подъеме. Может так получиться, что США преследуют параллельные задачи. Есть ли профессионалы, которые это учитывают(?).