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Украинские каратели должны освободить всю территорию Донецкой области

опубликовано alex1943 в Чт, 29/12/2016 - 09:27 Новость: тема тэги гео
ZAHAR
Украинские силовики должны покинуть оккупированную часть бывшей Донецкой области, которая по итогам референдума 2014 года полностью является территорией Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе прямого разговора с жителями заявил Глава ДНР Александр Захарченко.

«Территорией проведенного в мае референдума была вся бывшая Донецкая область, поэтому сейчас все это территория ДНР. Мы будем настаивать, что результаты референдума были на всей территории бывшей Донецкой области, — сказал руководитель государства. — Украинские каратели должны уйти с наших земель: а вот повезет им или нет, придется нам их вышвыривать или нет – время покажет».

Захарченко отметил, что в настоящее время занятая ВСУ часть бывшей Донецкой области — временно оккупированная территория.
«Подчеркиваю, временно оккупированная. Если не увенчаются успехом попытки решить вопрос освобождения земель мирным путем, тогда будем решать их, как сможем», — добавил Глава Республики.

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