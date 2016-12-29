Украинские каратели должны освободить всю территорию Донецкой области

Украинские силовики должны покинуть оккупированную часть бывшей Донецкой области, которая по итогам референдума 2014 года полностью является территорией Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе прямого разговора с жителями заявил Глава ДНР Александр Захарченко.

«Территорией проведенного в мае референдума была вся бывшая Донецкая область, поэтому сейчас все это территория ДНР. Мы будем настаивать, что результаты референдума были на всей территории бывшей Донецкой области, — сказал руководитель государства. — Украинские каратели должны уйти с наших земель: а вот повезет им или нет, придется нам их вышвыривать или нет – время покажет».

Захарченко отметил, что в настоящее время занятая ВСУ часть бывшей Донецкой области — временно оккупированная территория.

«Подчеркиваю, временно оккупированная. Если не увенчаются успехом попытки решить вопрос освобождения земель мирным путем, тогда будем решать их, как сможем», — добавил Глава Республики.