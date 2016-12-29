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Поисковая операция в Черном море близится к завершению

опубликовано alex1943 в Чт, 29/12/2016 - 10:04 Новость: тема тэги гео
os700

Поисковая операция в Черном море близится к завершению

Участники поисковой операции завершают подъем фрагментов останков и тел погибших в результате крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно на поверхность подняты тела 20 человек и останки почти всех погибших. Для опознания большинства жертв трагедии потребуется генетическая экспертиза", - сказал источник.

Он сообщил, что военные авиаэксперты приступили к расшифровке двух бортовых самописцев, расшифровка третьего начнется во второй половине дня в четверг.
"Пленка третьего самописца подверглась механическому воздействию и воздействию морской воды. Однако основная информация с нее считывается", - сказал источник.
Два других черных ящика в хорошем состоянии. "Предварительно из них удалось получить сведения, свидетельствующие об обстоятельствах катастрофы и косвенно указывающие на совокупность факторов, которые потенциально могли привести к катастрофе", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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