Поисковая операция в Черном море близится к завершению

Участники поисковой операции завершают подъем фрагментов останков и тел погибших в результате крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно на поверхность подняты тела 20 человек и останки почти всех погибших. Для опознания большинства жертв трагедии потребуется генетическая экспертиза", - сказал источник.

Он сообщил, что военные авиаэксперты приступили к расшифровке двух бортовых самописцев, расшифровка третьего начнется во второй половине дня в четверг.

"Пленка третьего самописца подверглась механическому воздействию и воздействию морской воды. Однако основная информация с нее считывается", - сказал источник.

Два других черных ящика в хорошем состоянии. "Предварительно из них удалось получить сведения, свидетельствующие об обстоятельствах катастрофы и косвенно указывающие на совокупность факторов, которые потенциально могли привести к катастрофе", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.