Москвич не на шутку перепугал эстонских русофобов

Турист из Москвы стал причиной настоящей паники, появившись в центре Таллина на своём автомобиле, на заднем стекле которого была наклейка: «Хозяева вернулись!», а также маленькие копии российского триколора.

Тут же слетелась целая стая эстонских журналистов, буквально набросившаяся на туриста-автомобилиста. Никто не хотел верить его словам, что надпись на самом деле шуточная и никакого отношения к новой оккупации Прибалтики не имеет.

Интересно, если бы аналогичная надпись появилась на машине американского или европейского туриста – как бы отреагировала эстонская общественность? Скорее всего – никак. Ведь она хорошо знает, где находятся настоящие хозяева Эстонии.