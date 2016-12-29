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Москвич не на шутку перепугал эстонских русофобов

опубликовано alex1943 в Чт, 29/12/2016 - 10:55 Новость: тема тэги гео
Estonija
Турист из Москвы стал причиной настоящей паники, появившись в центре Таллина на своём автомобиле, на заднем стекле которого была наклейка: «Хозяева вернулись!», а также маленькие копии российского триколора.

Тут же слетелась целая стая эстонских журналистов, буквально набросившаяся на туриста-автомобилиста. Никто не хотел верить его словам, что надпись на самом деле шуточная и никакого отношения к новой оккупации Прибалтики не имеет.

Интересно, если бы аналогичная надпись появилась на машине американского или европейского туриста – как бы отреагировала эстонская общественность? Скорее всего – никак. Ведь она хорошо знает, где находятся настоящие хозяева Эстонии.


Василий Семёнов

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