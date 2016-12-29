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Владимир Познер защитил издевающихся над крушением Ту-154

опубликовано alex1943 в Чт, 29/12/2016 - 11:08 Новость: тема тэги гео
Pozner
Казалось бы, на либералах со стажем, таким как у скандального телеведущего Владимира Познера, уже как говорится, пробы ставить некуда. Однако сам он снова доказал обратное.

Российско-американский журналист Познер взял под своё авторитетное крыло тех злобных шавок - как российских, так и заграничных, главным образом украинских, которые выливают жёлчь и помои на память жертв авиакатастрофы в районе Сочи. Познер назвал такие выступления вполне «моральными». Мол, если они не призывают к насилию, то какие претензии?

Странные, однако, представления о морали и нравственности у либеральной элиты, которая готова лить слёзы по поводу исламистских боевиков, а подлинные жертвы террора никакой жалости у неё не вызывают.


Василий Семёнов

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