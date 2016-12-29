Клинцевич вышвырнул из студии Вадима Трюхана

Недаром сказано: пригласи свинью за стол – она и ноги на стол. Именно такой стиль поведения и демонстрируют постоянно на российских телеканалах представители официального Киева: орут, перебивают, хамят, врут и клевещут.

Подобным же образом проявил себя на ток-шоу «Время покажет» именующий себя украинским политологом и дипломатом Вадим Трюхан, украсивший свою голову непонятной причёской, которую сами нацики шутливо именуют «соплёй». Трюхан не пожелал почтить память жертв авиакатастрофы над Чёрным морем вставанием. Не слышал, мол, призыва оторвать зад от сидения.

Даже американский представитель Майкл Бом прокомментировал такое поведение нелицеприятным образом: «М-да. Мы все этот призыв слышали, а он – нет… Как бы Вадим не относился к российской внешней политике, он конечно же, должен был встать. Франц Адамович Клинцевич не смог сдержаться и выставил его из студии».

К этим словам, пожалуй, нечего добавить. Разве что пожелание: пусть каждое такое хамство в российском эфире не остаётся без адекватного ответа.