Бывший флагман советского тракторостроения – ХТЗ – целенаправленно уничтожают

В 2016 году при поддержке Службы безопасности Украины на Харьковский тракторный завод была осуществлена рейдерская атака . Она оказалась неудачной. Однако из-за продолжающихся судебных исков работа предприятия остановлена. 28 декабря сего года стало известно, что два цеха Харьковского тракторного завода, чугунолитейный и сталелитейный, начали резать на металлолом.

«Уже начали резать чугунолитейный и сталелитейный цеха. С чугунолитейного цеха формы вывозят. Насколько мне известно, везут их в Смелу в Черкасскую область. Нам никто ничего не объясняет, конечно. Режут весь день. Просто уничтожают все, превращая в металлолом», - приводят украинские СМИ слова одного из сотрудников завода. Причем, по его словам, на этом работы по уничтожению мощностей завода не остановятся.

Строить этот индустриальный гигант молодая тогда еще советская республика начала в апреле 1930 года. Осенью 1931 года завод, насчитывающий уже двенадцать цехов, был торжественно открыт. В 1935 году с его конвейера сошел стотысячный трактор. В 1962 году ХТЗ выпустил свой миллионный, а 16 апреля 1982 года и свой двухмиллионный трактор. К 1986 году харьковские тракторостроители поставляли свою гражданскую продукцию в тридцать шесть стран мира.

После перестройки в обстановке новой Украины заводу пришлось, разумеется, довольно непросто. Он несколько раз менял собственников, несколько раз приостанавливал производство. Но не просто выживал: даже в недавнем 2014-м году ХТЗ стал единственным промышленным предприятием Украины, завершившим год с прибылью.

Сейчас украинские СМИ обвиняют в случившемся с заводом Россию. Точнее, стоящих за нынешним владельцем ХТЗ, украинским олигархом Александром Ярославским, его «русских партнеров»: представителя ОАО «Русские машины» Зигфрида Вольфа и непосредственно Олега Дерипаску.

Действительная же причина в том, что российские рынки сбыта продукции сельскохозяйственного машиностроения, куда ХТЗ был интегрирован, Украина закрыла себе сама по политическим соображениям. Европейские рынки для тракторов с Украины в принципе по факту закрыты. А главное - следует признать, что ликвидация последствий советской индустриализации является органической составной частью декоммунизации.

Поскольку в принципе все пост-майданные события имеют целью так или иначе упрощение украинского уклада (вспомним пророческие слова вице-президента США об "аграрной сверхдержаве"), всё слишком сложное неизбежно покидает Украину.

В том числе и такая вещь как тракторы. Для того, чтобы быть аграрной державой, совершенно незачем иметь собственное производство аграрной техники.