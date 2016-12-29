Главная

Украинские пауки в банке продолжают биться за власть

опубликовано alex1943 в Чт, 29/12/2016 - 13:16 Новость: тема тэги гео

На Украине началась политтехнологическая игра по моделированию второго тура следующих президентских выборов. Такое мнение на на пресс-конференции в Киеве высказал украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Ляшко играет в свою игру — попасть во второй тур президентских выборов с Порошенко. Уже начинается игра на то, кто будет во втором туре. В модели второго тура одно дело, когда там Порошенко — Бойко, Порошенко — Ляшко, а другое дело — когда Порошенко — Тимошенко. Поэтому задача сейчас — разбивать оппозиционное единство на разные куски, с каждым из которых работать, проглатывать или поджаривать отдельно, чтобы не допустить единства оппозиции», — полагает Карасев.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет