Украинские пауки в банке продолжают биться за власть

На Украине началась политтехнологическая игра по моделированию второго тура следующих президентских выборов. Такое мнение на на пресс-конференции в Киеве высказал украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Ляшко играет в свою игру — попасть во второй тур президентских выборов с Порошенко. Уже начинается игра на то, кто будет во втором туре. В модели второго тура одно дело, когда там Порошенко — Бойко, Порошенко — Ляшко, а другое дело — когда Порошенко — Тимошенко. Поэтому задача сейчас — разбивать оппозиционное единство на разные куски, с каждым из которых работать, проглатывать или поджаривать отдельно, чтобы не допустить единства оппозиции», — полагает Карасев.