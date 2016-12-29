Трамп не разделяет мнение Обамы по поводу дополнительных санкций против России

Информационное агентство CNN со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Барака Обамы готовится в четверг, 29 декабря, ввести дополнительные санкции против России за вмешательство в выборы, хотя документальных доказательств этого вмешательства до сих пор не представлено.

Отмечается, что США расширят уже существующие санкции, а также примут ряд дипломатических мер, которые администрация Обамы считает пропорциональным ответом на действия России за хакерские кибератаки.

Американские официальные лица также сообщили, что правительство планирует предпринять некоторые "тайные действия".

Избранный президент США Дональд Трамп высказался против введения санкций в отношении РФ в ответ на хакерские атаки на сайты Демократической партии.

Соответствующее заявление новый глава государства сделал во время визита во Флориду, отвечая на прямой вопрос о целесообразности новых антироссийских штрафных мер.

«Нам лучше подумать о том, что происходит с нашей жизнью. Компьютеры серьёзно осложнили нашу жизнь. Вся компьютерная эпоха превратила нынешнюю ситуацию в такую, при которой никто не представляет, что происходит. У нас множество других проблем, над которыми стоит подумать. Но, боюсь, у нас нет той безопасности, которая нам нужна», — заявил Трамп.