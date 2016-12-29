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Главная МГБ ДНР задержало гражданина Украины по подозрению в шпионаже опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/12/2016 - 13:40

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Сотрудники министерства государственной безопасности ДНР задержали по подозрению в шпионаже гражданина Украины Леонида Сычева. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МГБ Республики.

«Министерством государственной безопасности ДНР по подозрению в шпионаже был задержан Сычев Леонид Михайлович, 1984 года рождения, гражданин Украины, уроженец Антрацита Луганской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МГБ уточнили, что Сычев, ранее проходивший службу в МВД Украины, был завербован сотрудниками СБУ. В дальнейшем он собирал и передавал им данные о передислокации военнослужащих и техники на территории Донецкой Народной Республики. В ходе следственно-оперативных мероприятий также установлено, что Сычев добровольно написал подписку о конфиденциальном сотрудничестве с органами СБУ с целью получения возможности беспрепятственного пересечения линии соприкосновения в Донбассе.

«Задержанный неоднократно встречался с сотрудниками СБУ, которые отрабатывали ему задания различного характера в основном связанные со сбором информации о передислокации и местонахождении различных военных и административных объектов на территории ДНР», — добавили в ведомстве. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее