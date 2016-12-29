На Волыни осудили трех экс-правоохранителей, которые пытали людей

Трое экс-правоохранителей попали на скамью подсудимых за свои незаконные действия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волыни.

Прокуратурой области поддержано государственное обвинение в уголовном производстве о противоправных действиях начальника и двух старших оперуполномоченных сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков одного из горрайорганов УМВД Украины в Волынской области.

Правоохранители на протяжении 2014 систематически совершали фальсификации доказательств виновности лиц в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, которые явно превышали свои властные полномочия, применяя физическое насилие и пытки к безосновательно задержанным ими лиц, а также незаконно хранили и сбывали наркотические средства и психотропные вещества, в том числе и для их последующего изъятия у граждан.

Несмотря на то, что обвиняемые своей виновности в суде не признали, благодаря принципиальной позиции прокуратуры избежать наказания им не удалось.

Суд, учитывая все собранные доказательства, признал их виновными в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 365, ч.3 ст. 371, ч.2 ст. 146, ч.2 ст. 127, ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Начальник сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков осужден к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Старшим оперуполномоченным определено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы.

Все трое экс-правоохранителей лишены специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Кроме того, у них будет конфисковано все принадлежащее им имущество.