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Главная Против бывшего руководителя Одесской таможни возбудили дело по обвинению в коррупции опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/12/2016 - 14:37 Новость: тема тэги гео Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров обвинил бывшего руководителя Одесской таможни, назначенную на эту должность экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили, Юлию Марушевскую в коррупции. Он также сообщил, что против Марушевской начаты следственные действия.

В качестве доказательства возможной коррупции на Одесской таможне Насиров назвал тот факт, что в течение нескольких недель после отставки Марушевской с 14 ноября таможня области увеличила свои доходы на 30% или на 300 млн. гривен. Пресс-служба Насирова предоставила официальные сведения о таможенных поступлениях в период с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году.

Сама Марушевская отвергла все обвинения, выдвинутые против нее, и в свою очередь обвинила Насирова в срыве ее усилий по преодолению коррупции в Одесском и близлежащих портах. По ее словам, она пресекла движение товаров намеренно заниженной стоимости и обвинила Насирова в покрывательстве коррупции со стороны коррумпированных должностных лиц.

Напомним, 14 ноября глава Одесской таможни Юлия Марушевская написала заявление об отставке в связи с отсутствием возможности внедрять реформы на региональном уровне. По ее мнению, "все инструменты реформирования на региональном уровне исчерпаны, а многие проекты в области попросту не реализуются, несмотря на контроль со стороны высших должностных лиц страны". Должность она занимала с сентября 2015 года. Она ушла со своего поста в один день с экс-губернатором Одессы Михаилом Саакашвили. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее