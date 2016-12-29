Нынешняя киевская власть дошла до уровня команды Черновецкого, — предприниматель

Власти Киева не выгодны предприниматели, которые пытаются работать честно. Руководители столицы уже дошли до уровня Черновецкого — с владельцев МАФов собирают незаконные поборы в виде паевых взносов.

Такое мнение высказал член ВОО «Союз предпринимателей Украины» Михаил Кругляк.

Кругляк убежден: встреча Кличко с Луценко, по поводу законности грубого снесенных МАФов в центре Киева, должна была состояться гораздо раньше, ведь то, что натворила КГГА, предприниматели малого бизнеса «и в дурном сне не видели».

«Очевидно, местной власти неудобны инакомыслящие и те, кто хочет работать на законных основаниях. В три часа ночи приехали титушки, с представителями вроде благоустройства и просто все там разбили», — рассказал Кругляк.

По его словам, ответ на то, почему разгромили его МАФы, он ищет до сих пор. Мол, он работал законно и имел все необходимые документы. Поэтому очень надеется на рассмотрение уголовных дел.

Он убежден: сегодняшняя киевская власть дошла до уровня команды предыдущего мэра — Леонида Черновецкого. Предпринимателей заставляют платить паевые взносы, чтобы МАФам позволили дальше работать.

«Власть выдает долевое участие, тем самым, якобы давая легитимность объектам. И единственный законный сбор — это договор аренды земли. Сегодня же долевое участие — обычные поборы», — убежден предприниматель.