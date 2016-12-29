Мэр Киева Виталий Кличко занимается рэкетом

Действия властей Киева в отношении предпринимателей, которые являются владельцами мелких торговых киосков и павильонов, напоминает рэкет с девяностых годов. Людям предлагают платить деньги за аренду по сомнительным сделкам о долевом участии.

Такое мнение выразил предприниматель Михаил Кругляк.

Недавно один из его торговых павильонов был снесен на Ленинградской площади.

«То, как ведет себя киевская власть с предпринимателями, напоминает 90-е годы. Это просто такой рэкет. Они сносят наши сооружения противозаконно. Чтобы решить проблему, нам предлагают заключать с КГГА договора о долевом участии, но они являются ничтожными. Фактически, они хотят узаконить поборы. Как сносить наше имущество? В стране война, мы пытаемся хоть какую-то копейку заработать», — сокрушался предприниматель.

По его словам, мелкие бизнесмены хотят, чтобы им давали землю в аренду, согласовали паспорт привязки, и только тогда они будут заключать договоры про долевое участие и платить налоги в полном объеме.

«Киевская власть издала распоряжение № 585, которым определила места для предпринимателей, некую схему размещения объектов. Они собираются проводить конкурсы на эти места. Но они будут незаконными, потому что это распоряжение основывается на отмененных ныне актах. Поэтому следующая власть все эти конкурсы отменит, а люди вновь пострадают», — выразил опасения Михаил Кругляк.