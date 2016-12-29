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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/12/2016 - 15:48

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Вооруженные силы Украины при попытке забросить диверсантов на территорию Республики в районе Дебальцево потеряли убитыми трех военнослужащих. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. Он отметил, что украинские силовики не прекращают попытки решить конфликт силовым путем и провоцируют подразделения Народной милиции ЛНР на открытие ответного огня.

"Так, вчера диверсионно-разведывательная группа противника предприняла попытку проникновения на территорию ЛНР на Дебальцевском направлении с целью нащупать брешь в обороне Народной милиции", - сообщил оборонного ведомства Республики.

"В результате этой грубой и глупой провокации вооруженные силы Украины лишились троих военнослужащих", - отметил он. Ранее Марочко сообщал, что киевские силовики активизировали разведывательную деятельность с целью заброски диверсионно-разведывательных групп и совершения диверсий на территории ЛНР.

Также майор отмечал, что киевские силовики в нарушение Минских соглашений активизировали разведку вдоль линии соприкосновения с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, в ноябре военнослужащие Народной милиции ЛНР в районе села Желобок Славяносербского района уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, планировавшую совершение терактов на территории Республики. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее