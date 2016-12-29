Ежедневно в сети МАФов вращается 100 миллионов гривен, — эксперт

Самая большая проблема с МАФами заключается в том, что там нет кассовых аппаратов. В сети этих малых предприятий ежедневно вращаются миллионы гривен, и государству с этого поступает мизер. Ведь доход там не учитывается.

Об этом рассказал директор ОО «Институт города» Александр Сергиенко.

Главная проблема в ситуации с МАФами заключается в том, что такие предприниматели наносят вред киевскому и государственному бюджетам, ведь ни в одном из этих киосков нет кассового аппарата.

«По оценкам ритейлеров, в сети МАФов вращается около ста миллионов гривен. С этого уплачивается мизерный налог — несколько процентов от оборота, не учитывается. Ведь нет кассовых аппаратов, поэтому невозможно проверить, сколько товара пришло. То есть, предприятие, гонит какой-то „левак“, реализует это через свою торговую точку, при этом почти не платя налогов», — возмущается Сергиенко.

По убеждению эксперта, «корень зла» заключается как раз в отсутствии кассовых аппаратов. Если бы эти устройства были обязательными, то половина МАФов сами бы прекратили свою деятельность.

«Я не верю, что МАФы ликвидировали, как бандиты — ночью. Приходят предписания и предупреждения, предприниматель делает вид, что его нет, а потом поднимается огромный шум. Если снос действительно происходил незаконно, у нас есть суд и прокуратура, пусть требуют возмещения убытков», — отметил Сергиенко.

Однако, по его словам, таких случаев еще не было — владельцы МАФов не обращаются в суды, потому что, вероятно, доказать свою правоту там не смогут.

«А вот снести — их целая проблема, ведь общеизвестно, что МАФы „крышуют“ правоохранители, они нанимают титушок, которые выступают, владельцами этих МАФов, происходят столкновения. Поэтому, если говорить о законности, повторюсь: начинать следует с кассовых аппаратов», — резюмировал Александр Сергиенко.