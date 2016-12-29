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От третьего, дублирующего, «черного ящика» самолета Ту-154 найдена плёнка

опубликовано alex1943 в Чт, 29/12/2016 - 16:45 Новость: тема тэги гео
TU
ТАСС сообщило о состоянии третьего бортового самописца, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, он разрушен. "От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник в силовых структурах.

"Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - уточнили в силовых структурах.

Состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное, их расшифровка будет завершена в ближайшее время.

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