Неподконтрольному Порошенко телеканалу «1+1» задерживают продление лицензии

Гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что руководство телеканала "1+1" предполагает, что ситуация, когда Нацсовет не выдает им лицензию на вещание связана с позицией Администрации президента, которой "невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс". Об сообщает украинская служба новостей Tsn.ua.

"Для нас стало неожиданностью узнать, что председатель Нацсовета связывает ситуацию с продлением лицензии канала "1+1" с национализацией "ПриватБанка". В нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов", - сказал Александр Ткаченко.

Он уверен, что у государства есть интерес к активам канала "1+1" и заявил, что канал не является активом "ПриватБанка".

"В студии нет кредитов или долговых обязательств перед банком. В частных разговорах я неоднократно получал информацию, что со стороны Администрации президента осуществляется давление на Нацсовет. Связываю это с тем, что перед выборами Администрации президента невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс", - говорится в заявлении.

"Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльны к президенту", подождите, дайте тот документ или другой", - заявил он.

"Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией шесть месяцев назад. Сейчас, как видим, происходит подмена понятий и у нас есть все основания для опасений, что Нацсовет может отменить принятое ранее решение.", - заявил Ткаченко.