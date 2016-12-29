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Львовский мусор обнаружили вблизи Краснограда на закрытой шахте

опубликовано vinodelov в Чт, 29/12/2016 - 17:05 Новость: тема тэги гео
Львовский мусор

Отходы из Львова на днях обнаружили на закрытой шахте ГП «Львовуголь». Около 12 кубов разного хлама высыпали в поле недалеко от трассы Красноград-Радехов неизвестный грузовик. Кучи мусора заметили местные жители.

Жители села Бендюги сразу сообщили о находке, которая появилась на территории закрытой шахты «Бендюжская» (бывшая «Великомостовская № 2»), областным депутатам из Краснограда.

Чеки и документы, которые люди увидели в отходах, свидетельствуют о том, что привезли их из Львова. На место происшествия выехали депутаты Львовского областного совета Владимир Ткачик и Игорь Грабинский. Они вызвали полицию и работников Государственной экологической инспекции во Львовской области, которые зафиксировали нарушения.

«Жители Буского и Сокальского районов, а также города Червоноград обратились ко мне с просьбой помочь решить проблему относительно незаконного вывоза мусора, — рассказал депутат Львовского областного совета Михаил Нискогуз. — Считаю, что Львовский облсовет должен создать соответствующую комиссию, чтобы обрабатывать информацию о выявленных отходах из Львова в разных уголках области, которые высыпают прямо в полях и лесах. Такие безответственные действия могут привести к экологической катастрофе не только в Грибовичах, но и в целом во Львовской области».

Напомним, что 29 мая на Грибовичской свалке под Львовом возник пожар. Впоследствии появилась информация, что во время тушения пожара произошел сдвиг мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один коммунальщик.

А в самом Львове начался мусорный коллапс: львовяне сообщают, что отходы не вывозятся по семь-десять дней. Впоследствии мусор из Львова начали замечать в различных областях Украины, который галичане туда начали несанкционированно вывозить.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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