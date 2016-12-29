На Украине собрались декоммунизировать Рождество

Недавно в Верховной Раде группа депутатов представила законопроект № 5496, в котором, в частности, речь шла о «об установлении 25 декабря — Праздника Рождества Иисуса Христа — праздничным днем ​​на Украине». Фактически, украинцам предложили праздновать Рождество дважды: 7 января и 25 декабря, сделав последнюю дату выходным днем. Эта инициатива нардепов возмутила украинцев.

«В УГКЦ пока отсутствуют инициативы по празднованию Рождества 25 декабря. На Украине наша Церковь празднует Рождество и Пасху по старому стилю вместе с православными братьями. И когда мы будем что-то менять, то хотим это делать вместе, чтобы не дать возможности для создания новых каких-то разделов или акцентирования каких-то противостояний», — отметил глава Украинской греко-католической церкви, архиепископ Святослав.

«Далее что — кириллицу отбросим, ​​потому что ею на Московии пишут? Православие отбросим, ​​потому что есть Московская церковь? Хочет кто праздновать по григорианскому календарю — пусть, имеет возможность. Но отказываться от украинской календарной традиции только потому, что к ней примкнули и московыты — путь к ссоре в обществе и расколу в Церкви», — утверждает архиепископ Евстратий Зоря, глава Информационного управления УПЦ КП.

Зато идею депутатов поддерживает греко-католический священник Василий Рудейко. Несмотря на то, что Церковь официально против, он отмечает: у украинских христиан во время европейского Рождества продолжается пост, а во Львове, например, открывают ярмарку и начинают веселье.

«Посмотрите на настроения во Львове, народ празднует в предрождественское время. Хотим мы этого или не хотим, „Христос рождается“ уже в воздухе», — говорит о. Василий Рудейко.

Два года назад государственный преступник Александр Турчинов, к слову, проповедник евангельско-баптистской секты, уже делал предложение украинцам: праздновать Рождество 25 декабря и 7 января. А потом вообще отказаться от январской даты.

Окончательное решение нелюдь Турчинов предложил принять совету христианских церквей на Украине. Но его не поддержали. Сейчас же 24 народных депутата видят в традиции 7 января именно советский след, от которого предлагают понемногу отходить, и принять европейское Рождество.

«Мы должны оторваться от старого строя, который был и сегодня нас связывает с Россией. Я скажу, что это для меня был основной аргумент», — говорит депутат ВРУ Оксана Юринец.

Но уже через две недели после громкой презентации новости от депутатов вывод главного экспертного управления — неутешительный. В законопроекте нашли пробелы.

«По представлению религиозных общин других (неправославных) конфессий, зарегистрированных на Украине, руководство предприятий, учреждений, организаций предоставляет лицам, исповедующим соответствующие религии, до трех дней отдыха в течение года для празднования их больших праздников с отработкой за эти дни. В связи с этим, по нашему мнению, установление еще одного нерабочего праздничного для празднования Рождества Христова выглядит не совсем взвешенным шагом», — говорится в заключении.

Следовательно специальная экспертная комиссия таки предложила депутатам определиться: когда украинцам прославлять рождение Иисуса. После чего внести поправки в Кодекс законов о труде и официально признать 7 января рабочим днем.