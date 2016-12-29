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В Харькове боевик «АТО» сам себя зарезал в туалете

опубликовано vinodelov в Чт, 29/12/2016 - 17:51 Новость: тема тэги гео
ВСУ

Украинский каратель, который был доставлен в харьковский военный госпиталь, покончил жизнь самоубийством. О данном факте заявил первый заместитель военного прокурора сил «АТО» подполковник юстиции Виталий Панченко.

«Накануне, около 19:00, бойца девяносто второй отдельной механизированной бригады, доставленного в госпиталь, было обнаружено в одном из помещений госпиталя с ножевым ранением горла. Ранение оказалось смертельным», — отметил Панченко.

По его словам, дело передано в одной из местных прокуратур Харькова. Расследование проводится по ст.115 УК Украины.

Что касается подробностей, то, как говорит первый заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона старший лейтенант юстиции Владислав Зубко, 32-летний боец ​​прибыл в госпиталь на реабилитацию в связи с полученными ранее ранениями.

«По словам врачей, его осколочные ранения ни были критическими, но он был явно подавлен, взволнованный, чем-то недоволен. Через час сотрудница госпиталя, вошедшей в помещение туалета, увидела кровь на полу одной из кабинок. Запертую изнутри дверь выломали и обнаружили бойца, истекающего кровью, с ножевым ранением горла. Бойца сразу же доставили в реанимационное отделение, но спасти его не удалось. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — добавил Зубко.

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Автор (или псевдоним)
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