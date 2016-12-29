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В Мариуполе полицейский на авто врезался в троллейбус, есть жертвы

опубликовано vinodelov в Чт, 29/12/2016 - 18:49 Новость: тема тэги гео
авария

Произошло это резонансное ДТП в среду, 28 декабря, вечером. Полицейский, который в этот день был выходным, на автомобиле Ford Focus, буквально протаранил троллейбус с пассажирами на улице Крансофлотской.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области (той части, что пока оккупирована ВСУ). В сообщении говорится, что водитель легкового авто не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с троллейбусом.

В результате ДТП погиб пассажир Ford Focus, а водитель автомобиля (полицейский) в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице. Получил травму также водитель троллейбуса.

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Кто-то из пассажиров наверно

опубликовано Vandal (не проверено) в Чт, 29/12/2016 - 19:00

показал ему средний палец, или гергиевскую ленточку... )

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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